Senioren des Bezirks erkundeten renommiertes Unternehmen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

as Team der Gesundheits- und Sozialen Dienste vom Roten Kreuz Lilienfeld-St. Aegyd organisierte einen Betreutes Reisen-Tagesausflug. Diesmal ging es nach Ybbsitz. Sorgenfrei mit Unterstützung ein paar schöne Stunden genießen: Dieser Einladung folgten vergangenen Mittwoch 24 Senioren. Für gute Stimmung und Sicherheit sorgte ein 14-köpfiges Betreuerteam vom Roten Kreuz Lilienfeld- St. Aegyd.

Am 25. Oktober organisierte das Team der Gesundheits- und Sozialen Dienste vom Roten Kreuz Lilienfeld – St. Aegyd einen Betreutes Reisen-Tagesausflug. Dieser führte die Teilnehmer auf eine Entdeckungsreise nach Ybbsitz. Gemeinsam wurde das renommierte Unternehmen Riess Kelomat GmbH besichtigt, deren hochwertige Haushaltsartikel allseits bekannt sind. Die Senioren erhielten dabei spannende Einblicke in die Produktionsprozesse. headtopics.com

Anschließend ging es zum gemeinsamen Mittagessen. Am Heimweg wurde noch ein Zwischenstopp am Skywalk in Kirchberg an der Pielach eingelegt. Den Abschluss bildete ein Besuch beim Gasthaus Mahrer im idyllischen Dirndltal, wo sich die Mitreisenden mit Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre stärken konnten.

„Reisen bedeutet für ältere Menschen so viel mehr als nur neue Orte zu sehen. Es ermöglicht ihnen, ihre Lebensqualität zu verbessern, indem sie neue Eindrücke und Erlebnisse sammeln“, weiß Teamleiterin Karin Brunner über die Notwendigkeit dieses Angebots. headtopics.com

St. Margarethener Senioren blickten hinter die Kulissen des SulzerhofsDie NÖ Senioren unternahmen einen Ausflug in das Traisental und besuchten einen Most- und Safterzeuger. Weiterlesen ⮕

3 Mio. Euro! Diese Firma muss eine hohe Strafe zahlenTiefer Griff in die Firmenkassa: Wegen kartellrechtlicher Verstöße muss das Schweißtechnik-Unternehmen Fronius eine Millionenstrafe zahlen. Weiterlesen ⮕

Senioren erhielten wichtige Infos bei Kaffee und KuchenSenioren luden zu Kaffee und Kuchen. KOBV-Vizepräsidentin Maria Kautz stellte dabei die Dienstleistungen des Behindertenverbandes vor. Weiterlesen ⮕

Brand in einem Wirtschaftsgebäude in BocksdorfKurz nach 10 Uhr wurden die Feuerwehren Bocksdorf, Stegersbach, Rohr und Güssing zu einem Wirtschaftsgebäudebrand in Bocksdorf alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits Teile des Gebäudes in Vollbrand. Deshalb wurden unverzüglich die Feuerwehren Heugraben, Ollersdorf und Olbendorf zur Brandbekämpfung nachalarmiert. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Drehender Wind und starker Regen erschwerten dabei die Löscharbeiten, die daraufhin unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden mussten. Mit Hilfe eines Baggers wurde das Brandgut in weiterer Folge zerteilt, damit auch letzte Glutnester gelöscht werden konnten. Um 13:30 Uhr konnte schlussendlich „Brand aus“ gegeben werden. Die Feuerwehr Bocksdorf hielt noch eine Brandwache. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Im Einsatz waren sieben Feuerwehren (Bocksdorf, Heugraben, Olbendorf, Ollersdorf, Rohr, Stegersbach und Güssing) mit über 80 Mann/Frau, das Rote Kreuz und die Polizei. Bezirks-Feuerwehrkommando Güssing Weiterlesen ⮕

Leobersdorfer druck.at siegt bei Austria's Leading CompaniesAuszeichnung der besten Unternehmen von Österreich, darunter Leobersdorfer Onlinedruckerei. Weiterlesen ⮕

Eklat am Traisner Schutzweg: GeldstrafeTraisner soll am Zebrastreifen auf das Auto eines Unternehmers getreten haben. Dieser streitet es ab, das Gericht sah das anders. Weiterlesen ⮕