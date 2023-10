Senior verliert Kontrolle über Fahrzeug aufgrund gesundheitlichen Problems

Der Senior war allein mit seinem Pkw in Richtung Schruns unterwegs, als er auf Höhe des Straßenkilometers 62,4 aufgrund eines gesundheitlichen Problems die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und fand seinen Stillstand erst an einem Gegenhang.

Mit Notarzthubschrauber ins LKH Vorbeifahrende Passanten bemerkten das verunfallte Fahrzeug und leisteten umgehend Erste Hilfe. Der Verletzte wurde kurz darauf mit einem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen, um dort medizinisch versorgt zu werden.

