Seltene Vogelart könnte geplantes Betriebsgebiet verzögern

eltene Vogelart auf Flächen des künftigen Betriebsgebietes zwischen Schrattenbruck und der Firma Gradwohl könnte Projekt der Stadtgemeinde Melk zumindest verzögern. Prüfung steht aber noch aus. Verhindert die seltene Vogelart des Bienenfressers das geplante neue Betriebsgebiet zwischen Schrattenbruck und der Firma Gradwohl direkt neben der Westautobahn?

Darauf aufmerksam gemacht wurden die Melker Grünen von lokalen Vogelkennern. „Wir haben damals gegen das Projekt gestimmt, weil wir klar gegen diese großflächige Bodenversiegelung sind. Mittlerweile ist mir von lokalen Vogelkennern auch bekannt, dass am vorgesehenen Standort Bienenfresser angesiedelt sind“, erklärt Grünen-Klubsprecher Gabriel Kammerer. headtopics.com

Die NÖN konfrontierte Lanius, Forschungsgemeinschaft für regionalen Naturschutz , mit der Angelegenheit. Dort betont Klaus Teichmann, dass der Bienenfresser sich in den vergangenen Jahren vermehrt von Ostösterreich in Richtung Westen ausbreite und in Niederösterreich derzeit keine gefährdete Art mehr ist. Dennoch stellen seine Brutplätze eine Besonderheit dar, die wegen der speziellen Ansprüche dieser Vögel vor Störungen geschützt werden sollten.

Bei der Bezirkshauptmannschaft Melk, die im Falle der Erschließung die Abwicklung des Verfahrens durchführen müsste, betont der Zuständige, dass aktuell von der Stadtgemeinde Melk erst die Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes geprüft wird. headtopics.com

