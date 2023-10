Selenskyj bezeichnet Gespräche über Friedenslösung als wichtiges Signal

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Gespräche mit mehr als 60 Staaten über eine Friedenslösung für sein Land als wichtiges Signal bezeichnet."Ganz gleich, was in der Welt geschieht, die Hauptsache ist Einigkeit über die wirkliche Macht des Völkerrechts", so Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Sonntag in Kiew.

Vor Malta hat es solche Treffen in Kopenhagen und in Dschidda in Saudi-Arabien gegeben. Die Ukraine versucht dabei, über ihre westlichen Unterstützer hinaus auch Verständnis bei wichtigen Schwellen- und Entwicklungsländern zu finden. Deshalb wurde nach Angaben des ukrainischen Präsidialamtes über nukleare Sicherheit, die sichere Versorgung mit Lebensmitteln und Energie gesprochen.

Russland, das Selenskyjs Vorschläge als realitätsfern verspottet, war nicht eingeladen. Die Ukraine wehrt sich seit mittlerweile mehr als 20 Monaten gegen die russische Invasion.

Ukraine-Gespräche in Malta begonnenIn Malta hat am Samstag ein drittes großes internationales Ukraine -Treffen für einen möglichen späteren Friedensgipfel zur Beendigung des russischen Angriffskriegs begonnen. 'Die internationale Unterstützung für die ukrainische Friedensformel wächst', teilte der Leiter des Präsidentenamtes in Kiew, Andrij Jermak, zum Auftakt mit. Weiterlesen ⮕

