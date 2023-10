Selbst ist die Frau! Stadt bietet Kurse im Gemeindebau

"Stop": In den Kursen lernen Frauen, mit gezielten Bewegungen ihren Körper einzusetzen, um sich zu behaupten und zu schützen.Wien hat ein neues, kostenloses Angebot für Frauen: Das Nachbarschaftsservice wohnpartner lädt zu Selbstbehauptungskursen. Die Workshops fanden bislang an sechs Standorten in Kooperation mit der VHS und dem Verein"drehungen" statt. Damit soll das Sicherheitsgefühl von Frauen gestärkt werden.

Die bisherigen zwölf Kurse wurden von 100 Frauen besucht. Bei dem zweiteiligen, aufeinander aufbauenden Kurs lernten die Teilnehmerinnen, wie sie mit gezielten Bewegungen ihren Körper einsetzen können, um sich zu behaupten und zu schützen. Auch die Beweglichkeit soll gefördert werden. Mit dem Feedback sei man zufrieden, heißt es von den Veranstaltern.

Der Frauenschwerpunkt beim Nachbarschaftsservice ist eine konkrete Maßnahme, die auf Basis der Umfrage-Ergebnisse der Frauenbefragung. 15.500 Wienerinnen haben in mehr als 77.000 Antworten ihre Ideen, Wünsche und Bedürfnisse mitgeteilt. Daraus entstehen in den kommenden Jahren neue Projekte und Maßnahmen.Die nächsten Termine für die Workshops finden am 31. Oktober und am 7. headtopics.com

Die ÖVP Wien begrüßt die Kurse und sieht darin eine Bestätigung ihrer Hartnäckigkeit:"Es ist erfreulich, dass in diesem Zusammenhang nun in unsere langjährige Forderung nach Selbstbehauptungskursen endlich Bewegung kommt. Mädchen und Frauen müssen sich ihrer Rechte und Stärken bewusst werden, um diese auch im alltäglichen Leben umzusetzen", so Frauensprecherin Sabine Keri.

