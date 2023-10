Seitenstetten besiegt Herzogenburg mit 3:0

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:eitenstetten besiegt Herzogenburg mit 3:0. Nach einer durchaus ausgeglichenen ersten Hälfte ziehen die Heimischen im zweiten Abschnitt davon, brauchen aber lange für die Entscheidung.

Die ein oder andere Chance wurde aber entweder von der Herzogenburger Offensive vergeben oder USC-Keeper Johannes Eder war zur Stelle. Im Laufe der Partie wurde der Gastgeber aber wieder besser. Im zweiten Durchgang wurden einige Chancen ausgelassen oder nicht konsequent genug zu Ende gespielt. So lange blieb es dann eben spannend – und zwar bis in die Schlussminuten.

