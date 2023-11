Seit Mittwoch wieder Winterreifenpflicht in Kraft

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

it 1. November gilt in Österreich für Autofahrerinnen und -fahrer wieder die situative Winterausrüstungspflicht. Lenker von Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen müssen bei Schnee, Matsch oder Eis mit Winterreifen unterwegs sein oder alternativ auf mindestens zwei Antriebsrädern Schneeketten montiert haben. Erlaubt sind Ketten aber nur, wenn die Straße durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Die Winterreifenpflicht gilt bis 15. April des Folgejahres, für Busse bis 15. März.

Die Winterreifenpflicht gilt für Lkw über 3,5 Tonnen und Omnibusse immer, das heißt unabhängig davon, ob auf der Fahrbahn Schnee liegt oder nicht. Wer bei Schnee und Eis ohne Winterreifen unterwegs ist, muss mit einer Strafe von 60 Euro rechnen. Werden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, drohen theoretisch sogar bis zu 5.000 Euro Strafe. Als Winterreifen werden gesetzlich Modelle anerkannt, die mit den Bezeichnungen"Matsch und Schnee" (M+S, M.S. headtopics.com

Friedhofsverein in Markersdorf: Johann Zöllner seit 40 Jahren als Totengräber tätigJohann Zöllner ist seit fast 40 Jahren als Totengräber auf dem Friedhof in Markersdorf tätig. Der Friedhof beim Laurenzikircherl wurde vergrößert und ein eigener Friedhofsverein gegründet. Der Verein hat den Ausbau des Friedhofs in Eigenregie durchgeführt. Weiterlesen ⮕

Einsames Schaf sitzt seit Jahren an Steilküste festSeit zwei Jahren ist ein Schaf an einem Küstenabschnitt in Schottland 'gefangen'. Alle Versuche, das Tier zu retten, blieben bislang jedoch erfolglos. Weiterlesen ⮕

Inflationsrate sinkt auf den niedrigsten Wert seit Beginn des Ukraine-KriegsIm Oktober lag die Inflationsrate laut Statistik Austria bei sechs Prozent und damit auf dem niedrigsten Wert seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Die Preise für Haushaltsenergie gingen zurück. Die Europäische Zentralbank hebt den Leitzins vorerst nicht weiter an – ein weiteres Zeichen der Entspannung. Zinserhöhungen sind für die Notenbanken ein Mittel zur Bekämpfung der Inflation. Jetzt zeigt es offenbar Wirkung. Zwei neue Studien zeigen die Auswirkungen der Preissteigerungen der vergangenen zwei Jahre auf das Sparverhalten der österreichischen Haushalte. Weiterlesen ⮕

Erstmals seit Mai: Tanken wieder etwas billigerMonat Mai war der bislang günstige an den heimischen Zapfsäulen. Fortan ging es mit den Spritpreisen bergauf. Bis Oktober. Weiterlesen ⮕