Schwungvoller Start des 2. Kreativtags in Karlstetten

Das Kreativteam mit Krista Hinterwallner, Chiara Jappel, Sieglinde Krendl, Marina Brandner, Nina Jappel (vorne v.l.) Bürgermeister Thomas Kraushofer, Gerhard und Monika Gedl (hinten v.l.) bei der Eröffnung des 2. Kreativtages vor der Mittelschule.Schwungvoll mit der Volkstanzgruppe Karlstetten wurde der 2. Kreativtag der „Gesunden Gemeinde“ eröffnet.

Ein Gesangsworkshops, das Anhören von Märchen und Geschichten im Schaukelstuhl oder auch das Schminken für Erwachsene und Kinder fand bei Groß und Klein Begeisterung. Auch das Sportliche mit Bewegung im Turnsaal und das leibliche Wohl kamen beim 2. Kreativtag nicht zu kurz. headtopics.com

Von vielen Besuchern war zu hören, man habe gar nicht gewusst, dass es so viele Künstler und kreative Bewohner in der Gemeinde gibt.

