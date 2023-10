Schwieriges Umfeld für Techwerte: Amazon und Intel mit positiven Quartalszahlen

Das Umfeld für Techwerte bleibt schwierig. Doch die Amazon-Zahlen kamen gut an, der Ausblick von IntelWer dieser Tage seine Quartalszahlen veröffentlicht, hat es nicht leicht: Die Nervosität an den Börsen ist so hoch, dass es leicht passieren kann, dass Aktien trotz guter Zahlen nach unten rutschen. Vor allem Technologieaktien leiden unter der schwindenden Aussicht auf baldige Zinssenkungen.

Am Donnerstagabend waren zwei weitere Technologiefirmen mit ihrer Zahlenvorlage an der Reihe: Amazon und Intel. Da an den Börsen wieder Erholung angesagt war, legten beide Aktien kräftig zu.Amazon übertraf beim Umsatz und beim Gewinn die Erwartungen des Marktes. Die Erlöse stiegen im dritten Quartal um 13 Prozent auf 143,1 Milliarden Dollar, Analysten hatten 141,4 Milliarden Dollar erwartet.

Das Geschäft mit der Cloud-Tochter AWS brachte dem Unternehmen Umsätze in der Höhe von 23,1 Milliarden Dollar ein – etwas mehr als die 23,09 Milliarden Dollar, die die Analysten geschätzt hatten. Im Vorjahr waren es 20,5 Milliarden Dollar gewesen. Hatte das Wachstum vor einem Jahr 27 Prozent betragen, so waren es diesmal zwölf Prozent. Die Anleger zeigten sich dennoch zufrieden. headtopics.com

Bei den Analysten kamen die Zahlen gut an. Die UBS bleibt bei ihrer Kaufempfehlung und dem Kursziel von 178 Dollar. Zuletzt wurde das Papier um 127 Dollar gehandelt. Der Konzern habe positiv überrascht und liege mit seinen angepeilten Profitabilitätssteigerungen im Plan, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer ersten Reaktion am Freitag. Allerdings sei nach Äußerungen des Unternehmens in der Telefonkonferenz unklar, wann sich der Umsatz in der Cloud-Sparte beschleunige.

Die kanadische Bank RBC bleibt bei der relativ guten Empfehlung „Outperform“ und einem Kursziel von 180 Dollar. Die Bullen dürften sich auf die gute Entwicklung der Cloud-Sparte AWS, zuversichtliche Unternehmensaussagen zum Thema künstliche Intelligenz (KI) und die operative Ergebnisentwicklung (Ebit) im Handelsgeschäft fokussieren, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. headtopics.com

Weiterlesen:

DiePressecom »

Facebook-Mutter Meta überrascht mit positiven QuartalszahlenTrotz der allgemein schlechten Stimmung aufgrund hoher Zinsen präsentiert Meta, die Muttergesellschaft von Facebook, positive Quartalszahlen. Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 34 Milliarden Dollar und der Gewinn erhöhte sich deutlich. Das Werbegeschäft floriert, während die Entwicklung des Metaverse weiterhin defizitär ist. Weiterlesen ⮕

Amazon erwartet florierendes WeihnachtsgeschäftAmazon prognostiziert für das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 160 und 167 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum lagen die Erlöse bei 149,2 Milliarden Dollar. Der Reingewinn kletterte auf 9,9 Milliarden Dollar. Das Unternehmen profitierte von seinem Cloud-Geschäft und Aktionstagen wie dem Prime Day. Weiterlesen ⮕

Vier Millionen schädliche Videos auf Tiktok laut erstem EU-Pflichtbericht6.125 Angestellte seien bei Tiktok mit der „Moderation“ von Inhalten in der EU beschäftigt. Auch Amazon legte seinen erste Pflichtbericht vor. Demnach wurden sechs Millionen gefälschte Produkte... Weiterlesen ⮕

Fußballgolf-Turnier in Lanzenkirchen sammelt 12.000 Euro für den guten ZweckBei der 7. Auflage des Fußballgolf-Turniers in Lanzenkirchen konnten durch die Spendenfreudigkeit der teilnehmenden Firmen insgesamt 12.000 Euro gesammelt werden. Der Reinerlös kommt örtlichen Familien mit schweren Schicksalsschlägen zugute und wird in die Sozialfonds der Gemeinde investiert. Weiterlesen ⮕

Neuer Treffpunkt für Nachtfalter: „d'Bar“ am Stadtplatz ist eröffnet„Simply enjoy“ heißt es ab sofort in Gmünd. Manuela Dürnitzhofer eröffnete vergangenen Mittwoch „d'Bar“ am Stadtplatz. Gediegenes Ambiente und chillige Musik überzeugen neben einem guten Getränkemix. Weiterlesen ⮕

Neue Pächter für die Schöpflhütte gesuchtDie Pächtersuche für die Hütte am 893 Meter hohen Schöpfl in Brand-Laaben scheint unter einem guten Stern zu stehen. Interessenten aus der Region haben sich gemeldet, um die Wanderer und Nächtigungsgäste mit Speis und Trank zu versorgen. Gespräche mit den Bewerbern laufen, eine Entscheidung wird Anfang November erwartet. Weiterlesen ⮕