Welche Rolle der seit rund 18 Jahren an der Spitze der Autonomiebehörde stehende Abbas bei einer etwaigen Konfliktlösung spielen könnte, bleibt dennoch offen.Was dem 87-Jährigen schon lange fehlt, ist Rückhalt innerhalb der palästinensischen Bevölkerung, wie Beobachterinnen und Beobachter in diesem Zusammenhang immer wieder hervorheben.

Auch dort wurde, so wie im Gazastreifen, Anfang 2006 das letzte Mal gewählt: Abbas hat zwar wie zuletzt 2021 immer wieder neue Wahlen angekündigt, diese genauso oft aber auch wieder abgesagt. Damit einher geht der Vorwurf, dass sich Abbas seit nunmehr 14 Jahren ohne Mandat an der Macht festhalte.

„Die Macht von Mahmud Abbas in den palästinensischen Gebieten tendiert laut manchen Stimmen gegen null“, hieß es dazu beim Schweizer Fernsehen (SRF), wo die Nahost-Expertin Inga Rogg dann auch eine etwaige Wiederwahl Abbas’ „mit Sicherheit“ ausschloss. Schließlich sei den Angaben zufolge auch den internationalen Partnern klar, „dass Mahmud Abbas zu Hause keinen Rückhalt mehr hat“ – es gebe zurzeit allerdings „keine Alternative“. headtopics.com

Bereits zuvor stand Abbas etwa im Kontakt mit Jordanien und damit einem zentralen Unterstützer der palästinensischen Autonomiebehörde sowie mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, zudem besuchte Abbas den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau.

