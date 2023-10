Schwerpunktkontrollen der Landesverkehrsabteilung in Vorarlberg

In der Nacht von Sonntag auf Montag führten Beamte der Landesverkehrsabteilung mit Unterstützung eines Polizeiarztes mehrere verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen in Vorarlberg durch.

Drogen, Alkohol und ohne Führerschein Dabei wurden zehn Verkehrsteilnehmer angehalten, welche unter Einfluss von Drogen standen. Acht von diesen Fahrzeuglenkern waren unter dem Einfluss von mehr als einer Substanz. Zwei Personen lenkten ihren Pkw unter Beeinträchtigung von Alkohol. Weitere vier Personen waren mit ihrem Fahrzeug unterwegs, obwohl sie keine Lenkberechtigung besitzen.

Vonseiten der Landesverkehrsabteilung wird darauf hingewiesen, dass an jedem Wochentag mit Schwerpunktkontrollen gerechnet werden kann.

