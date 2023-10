Schwerer Zwischenfall am Nationalfeiertag: Drohnenangriff auf Panzer

Die Feierlichkeiten anlässlich des Nationalfeiertags werden von einem schweren Zwischenfall am Heldenplatz überschattet. Bei einem Luftangriff durch eine neuartige Drohne erlitt ein Panzer des Bundesheeres einen Totalschaden.

WIEN – Mit leisem, bedrohlichem Gurren näherte sich die Drohne gegen Mittag aus Westen, fraß vorher noch Reste eines Kebabs und setzte schließlich zum Angriff auf den Leopard-A2-Panzer an.

Weiterlesen:

DieTagespresse »

Nationalfeiertag in Wien - hier kannst du was erlebenDie Ministerien öffnen ihre Türen, am Heldenplatz gibt es viel Action und die Schüler bekommen schon einen Tag vor dem Nationalfeiertag heiße Tipps. Weiterlesen ⮕

Unbeständiges Wetter am Nationalfeiertag erwartetStark bewölkter Himmel, zeitweiliger Regen und stürmische Böen auf den Bergen kennzeichnen den Wetterverlauf am Nationalfeiertag. Weiterlesen ⮕

„Presse“-Schwerpunkt zum Nationalfeiertag: Land der Jungen?Klima, Arbeit, Beziehungen: Unsere Lebensweise steht zur Diskussion. Was will die junge Generation? Ein „Presse“-Schwerpunkt zum Nationalfeiertag. Weiterlesen ⮕

Hier staut es am Nationalfeiertag und zum Start der HerbstferienAuf den Transitrouten ist starker Reiseverkehr zu erwarten. Dazu kommen ein Fußballspiel, eine Laufveranstaltung und andere Feierlichkeiten. Weiterlesen ⮕

Gemeinsame Flaggenparade 2023 der steirischen Einsatzorganisationen in Lebring am Vorabend zum NationalfeiertagLEBRING (STMK): Am Vorabend des Nationalfeiertages kehrte mit 25. Oktober 2023 die jährliche „Gemeinsame große Flaggenparade der Einsatzorganisationen“ nach der Pandemie wieder in ihrer üblichen Größe und Form zurück. Weiterlesen ⮕

Zum Nationalfeiertag:Zur Flaggenparade marschierten in Lebring über 700 Einsatzkräfte aufAm Gelände der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark in Lebring ging es am Vorabend des Nationalfeiertags festlich zu. Zur Flaggenparade waren über 700 steirische Einsatzkräfte gekommen. Weiterlesen ⮕