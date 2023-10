Schwerer Verkehrsunfall in Traunstein: Drei Verletzte

Ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Traunstein war von Neukirchen kommend mit seinem Toyota-Geländewagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Mercedes-Vito-Kleinbus einer 63-jährigen Einheimischen zusammengestoßen, wobei der mutmaßliche Unfallverursacher und der 65-jährige Beifahrer im Vito nach erster Einschätzung des Roten Kreuzes mittelschwer und die Vito-Fahrerin leicht verletzt wurden.

Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten und setzten einen Notruf ab. Die Leitstelle Traunstein schickte daraufhin die Freiwillige Feuerwehr Oberteisendorf, den Löschzug Rückstetten und das Rote Kreuz mit drei Rettungswagen aus Ruhpolding, Teisendorf und Traunstein, dem Traunsteiner Rettungshubschrauber „Christoph 14“ und dem Einsatzleiter Rettungsdienst zum Unfallort.

Die Ehrenamtlichen der Feuerwehr und Mitarbeiter des Straßenbauamts sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher, banden ausgelaufene Betriebsstoffe und reinigen die Fahrbahn. Die Unfallstelle war während der Rettungs- und Bergearbeiten komplett gesperrt, wobei der restliche Verkehr über die B304 und die Autobahn ausweichen musste. Beamte der Freilassinger Polizei nahmen vor Ort den genauen Hergang auf. headtopics.com

