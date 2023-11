Schwerer Verkehrsunfall in St. Johann in Tirol

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag in St. Johann in Tirol. Ein 56-jähriger Fußgänger überquerte gegen 17.45 Uhr die Kössener Straße, als er von einem Auto erfasst wurde. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert.

:

NOEN_ONLİNE: Pkw kollidierte auf der L 2090 in Judenau mit TraktoranhängerDie FF Judenau wurde Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 2090 gerufen.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

HEUTE_AT: – schwerer Baustellenunfall in WienIm 19. Wiener Gemeindebezirk gab es Donnerstagnachmittag einen schweren Arbeitsunfall, der einen Großeinsatz zur Folge hatte.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Pkw-Lenker (26) erfasst Fußgänger auf ZebrastreifenEin schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag in Graz. Dabei wurde ein 58-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: 50-jähriger Wolfpassinger von Stier schwer verletztEin schwerer Unfall ereignete sich in einem Stall in Wolfpassing am Donnerstagfrüh.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

KURIERAT: Frau bei Unfall mit Elektro-Hochhubwagen in Tirol schwer verletztDer Wagen musste mit einer Eisenstange angehoben werden. Die 28-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in eine Klinik geflogen.

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »

TTNACHRİCHTEN: Koschuh, Kunstmesse und Ketekalles: Das ist am Wochenende los in TirolMittlerweile ist es November geworden. Während sich die einen noch von Halloween am Dienstag erholen, blicken die anderen schon freudig in Richtung Weihnachtszeit. In Tirol ist auch dieses Wochenende wieder einiges los.

Herkunft: TTNachrichten | Weiterlesen »