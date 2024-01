Schwerer Verkehrsunfall in Petting: Vier Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Seestraße in Petting (Kreis Traunstein) wurden am frühen Mittwochnachmittag, dem 24. Jänner 2024, vier Personen verletzt, zwei davon schwer.

Der 61-jährige Fahrer eines großen Schulbusses verlor aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte mit einem entgegenkommenden VW-Kleinbus zusammen und anschließend mit großer Wucht in die Fahrzeughalle der Feuerwehr Petting, so dass eine Seitenwand einstürzte und ein Hallentor aus der Verankerung gerissen wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht näher beziffert werden, wird aber auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Vorangehende Fahrzeugkollision Zu dem spektakulären Unfall kam es gegen 13.45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Linienbus, in dem sich außer dem Fahrer noch zwei Schülerinnen (9 und 11 Jahre) befanden, auf der Kreisstraße TS 23 ortseinwärts unterweg





