Schwerer Verkehrsunfall in Gunskirchen: Zwei Insassen schwer verletzt

Der Unfall passierte am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf der L1250 Bichlwimmer Straße in der Ortschaft Grünbach, im Gemeindegebiet von Gunskirchen. Ein Auto – besetzt mit zwei jungen Insassen – ist mit sehr hoher Geschwindigkeit im Ortsgebiet von Grünbach von der Straße abgekommen, gegen eine Trafostation gekracht.

In weiterer Folge hat sich der Wagen mehrfach überschlagen, rammte noch einen Geschwindigkeitsanzeiger und kam wieder auf den Rädern stehend an einer Gartenhecke zum Stillstand. Dem Vernehmen nach hat einer der beiden Insassen die Wahnsinnsfahrt und die ersten Augenblicke des Unfalls auch noch in einem Snapchat-Video festgehalten. Die zwei Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Die Feuerwehr wurde zu den Aufräumarbeiten alarmiert. Das Auto wurde vom Abschleppunternehmen geborgen. Die weit verstreuten Fahrzeugteile eingesammelt. Die L1250 Bichlwimmer Straße war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt. headtopics.com

Meldung der Polizei Am 26. Oktober 2023 gegen 4:39 Uhr kam es auf der Bichlwimmerstraße L1250 im Gemeindegebiet von Gunskirchen zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 19-jähriger kroatischer Probeführerscheinbesitzer aus Wels lenkte den PKW seines befreundeten 20-jährigen Beifahrers, ebenfalls aus Wels, von Gunskirchen kommend in Richtung der Ortschaft Fernreith.

Kurz nach dem Beginn des Ortsgebietes Walding kam der PKW rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zuerst einen Trafoturm, riss einen Vermessungsstein im angrenzenden Acker sowie zwei Verkehrsleitpflöcke und ein Gefahrenschild “Achtung Kinder” aus. Anschließend überschlug sich der PKW mehrmals und kam nach Kollision mit einem digitalen Geschwindigkeitsanzeiger (“Sie Fahren…”) bei einem Heckenzaun nächst einem Wohnhaus auf den Rädern zum Stillstand. headtopics.com

