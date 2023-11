Schwerer Verkehrsunfall in Bottrop

Während der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug mit leichten Verletzungen selbstständig verlassen konnte, wurde der Fahrer des Kleintransporters durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Beim Eintreffen des Hilfeleistungszugs der Feuerwehr Bottrop wurden die Verletzten durch mehrere Ersthelfer betreut.

Die Einsatzkräfte entfernten am Kleintransporter zunächst die Beifahrertür und die Windschutzscheibe, um dem Rettungsdienst einen Zugang zur Erstversorgung des Patienten zu schaffen. Anschließend versuchten die Einsatzkräfte mit hydraulischen Rettungsgeräten die eingeklemmten Beine des Patienten zu befreien. Dies gestaltete sich zunächst schwierig, da durch den Aufprall beide Fahrzeuge ineinander verkeilt waren.

Mit einem hydraulischen Rettungszylinder gelang es schlussendlich, das Armaturenbrett des Kleintransporters vom Patienten wegzudrücken, so dass er nach ca. 25 Minuten aus dem Fahrzeug befreit werden konnte. Er wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus transportiert. Der Pkw-Fahrer wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. headtopics.com

Die Straße Im Gewerbepark war während der Rettungs- und Aufräumarbeiten für ca. eine Stunde komplett gesperrt. Insgesamt waren 35 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt im Einsatz. Gegen 17:45 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Schwerer Verkehrsunfall in Essen: Fahrer eingeklemmtBei einem Verkehrsunfall in Essen wurde der Fahrer eines silbernen Ford Kombis verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste mit hydraulischen Rettungsgeräten den Fahrer befreien. Auch der Fahrer des zweiten Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Weiterlesen ⮕

Schwerer Verkehrsunfall auf der B8Bei einem Verkehrsunfall auf der B8 wurden mehrere Personen verletzt. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Weiterlesen ⮕

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PkwEine 35-jährige Deutsche hat beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen und es kam zu einem Zusammenprall. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und in die Klinik Innsbruck gebracht. Weiterlesen ⮕

Schwerer Verkehrsunfall: Fahrzeug überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegenBei einem schweren Verkehrsunfall kam ein Fahrzeug von der Straße ab und überschlug sich, bevor es auf dem Dach zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde von den Rettungskräften befreit und erstversorgt. Anschließend wurde er ins Universitätsklinikum nach St.Pölten gebracht. Die Feuerwehr führte die Bergung des Fahrzeugs durch. Weiterlesen ⮕

A14: Lkw rammt Verkehrstafel und kippt auf FahrbahnEin schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der A14 vor dem Pfändertunnel ereignet. Weiterlesen ⮕

D: Pkw-Kleintransporter-Zusammenstoß in Bottrop → eine Person eingeklemmt BOTTROP (DEUTSCHLAND): Am Dienstag, 31. Oktober 2023, wurde die Feuerwehr Bottrop um 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Im Gewerbepark gerufen. Ca. 250 Meter hinter der Kreuzung zur Scharnhölzstraße war ein Kleintransporter mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Weiterlesen ⮕