Schwerer Verkehrsunfall: Fahrzeug überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen

Das Fahrzeug kam schlussendlich am Dach zum Stillstand.

Ersteintreffende Einsatzkräfte des Rettungsdienstes konnten den noch im Fahrzeug befindlichen Lenker aus dem Fahrzeug befreien und mit der Erstversorgung beginnen. Nach der Erstversorgung wurde der Lenker mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum nach St.Pölten zur weiteren Versorgung transportiert.DOKU-Niederösterreich

