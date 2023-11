Schwerer Verkehrsunfall auf der Westautobahn

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden am Morgen des 5. November 2023 auf die Westautobahn in Fahrtrichtung Wien zum Knoten St. Pölten alarmiert. Der Lenker eines vollbesetzten Pkw verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte infolge. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften darunter Feuerwehr, Polizei sowie Rettungsdienst befanden sich im Einsatz.

Insgesamt wurden bei dem Crash drei von den fünf Personen unbestimmten Grades verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Klinikum zur weiteren Versorgung gebracht werden. Die Feuerwehr führte nah polizeilicher Freigabe die Fahrzeugbergung durch

