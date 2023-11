Schwerer Verkehrsunfall auf der Leonfeldner Straße

In einer unübersehbaren Linkskurve überholte die 19-jährige Lenkerin einen Kleinlaster samt Anhänger. Zur gleichen Zeit fuhr ein 31-jähriger Lenker aus Linz auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung stadtauswärts. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, wobei bei beiden Unfallfahrzeugen Totalschaden entstand. Der Pkw des 31-Jährigen wurde durch den Anprall zur Seite geschleudert, wobei er auf der linken Fahrzeugseite zu liegen kam.

Der Pkw der 19-jährigen Lenkerin wurde um 180 Grad gedreht und zur Seite geschleudert. Im Pkw der 19-Jährigen befand sich ein 2-jähriges Kleinkind sowie ein 22-jähriger Beifahrer. Alle vier Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug, Bergefahrzeug und Kommando-Fahrzeug anwesend. Die Leonfeldner Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bzw. Fahrzeugbergung für ca. eine Stunde gesperrt

:

FİREWORLDAT: Oö: 19-Jährige überholt in unübersichtlicher Kurve → mehrere Verletzte auf Leonfeldner Straße in LinzLINZ (OÖ): Zu einem Verkehrsunfall mit vier Unfallbeteiligten kam es Montagvormittag, 6. November 2023, auf der Leonfeldner Straße in Linz. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Linz fuhr gegen 11:50 Uhr mit ihrem Auto auf der Leonfeldner Straße Richtung stadteinwärts.

Herkunft: FireWorldAT | Weiterlesen »

FİREWORLDAT: Schwerer Verkehrsunfall auf der WestautobahnEin vollbesetzter Pkw verunfallte auf regennasser Fahrbahn. Drei Personen wurden verletzt.

Herkunft: FireWorldAT | Weiterlesen »

VORARLBERG: Schwerer Verkehrsunfall auf A14 bei Dornbirn durch Drogen- und AlkoholkonsumAm Samstagabend, den 4. November 2023, ereignete sich auf der Auffahrtsrampe Dornbirn West in Fahrtrichtung Tirol ein schwerer Verkehrsunfall.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

TTNACHRİCHTEN: Schwerer Verkehrsunfall im Gewerbegebiet TschirgantEin Autofahrer geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem anderen Pkw. Drei Insassen wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Herkunft: TTNachrichten | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der A1Zahlreiche Einsatzkräfte wurden am Sonntagmorgen auf die Westautobahn in Fahrtrichtung Wien, zum Knoten St.Pölten gerufen.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Schwerer Crash in Wien – Beifahrer (20) eingeklemmtAm späten Sonntagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Wien-Floridsdorf. Rettungssanitäter transportierten zwei Wiener ins Spital.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »