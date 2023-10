Schwerer Verkehrsunfall auf der Brennerautobahn

Steinach am Brenner – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Donnerstagabend auf der Brennerautobahn (A13) und führte zu einer langen Sperre. Ein Sattelschlepper, der mit Liquid Natural Gas betrieben wird, war gegen 23.15 Uhr in Fahrtrichtung Innsbruck unterwegs. Im Gemeindegebiet von Steinach kam es zum Unfall und der Lkw kippte zur Seite. Der Gastank wurde dabei beschädigt und es trat Gas aus.

Es kam folglich zur Totalsperre der Bennerautobahn in beide Fahrtrichtungen. Nachdem der Gastank weitgehend geleert war, konnte mit der Lkw-Bergung begonnen werden. Um 1.50 Uhr wurde die Autobahn Richtung Süden und ab 3.50 Uhr auch in Fahrtrichtung Norden wieder für den Verkehr freigegeben.Der 55-jährige bulgarische Lkw-Lenker wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck gebracht. Am Sattelkraftfahrzeug entstand schwerer Sachschaden.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Gries am Brenner, Steinach am Brenner, die Berufsfeuerwehr Innsbruck, Polizei, Rettung und die Asfinag.Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. headtopics.com

Weiterlesen:

TTNachrichten »

Schwerer Verkehrsunfall in Gunskirchen: Zwei Insassen schwer verletztEin Auto ist mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und gegen eine Trafostation gekracht. Die Insassen wurden schwer verletzt. Die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen waren im Einsatz. Weiterlesen ⮕

Schwerer Unfall auf der B21: Zwei Verletzte nach AlleinunfallEin Renault-Alpine Sportwagen aus Tirol ist auf der B21 bei Weißbach-Marzoll von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zwei ältere Insassen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Weiterlesen ⮕

Schwerer Nebel verursacht tödliche Massenkarambolage in New OrleansBei einer 'Supernebelschicht' auf einer Autobahn in New Orleans kam es zu Dutzenden von Unfällen, bei denen mindestens sieben Menschen getötet und mehr als zwei Dutzend verletzt wurden. Die Sicht sank auf Null, was zu einer Kettenreaktion von Kollisionen führte. Rettungskräfte und Behörden wurden zur Unterstützung hinzugezogen. Weiterlesen ⮕

Schwerer Zwischenfall am Nationalfeiertag: Drohnenangriff auf PanzerBei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag ereignete sich ein schwerer Vorfall am Heldenplatz. Eine neuartige Drohne griff einen Panzer des Bundesheeres an und verursachte einen Totalschaden. Die Drohne durchbrach die Panzerung und beschädigte die gesamte Technik sowie das Navigationssystem. Weiterlesen ⮕

Verkehrsunfall in Dornbirn: Pkw landet auf BahngleisenIn der Nacht auf Mittwoch ereignete sich ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall in Dornbirn, bei dem ein Pkw auf den Bahngleisen zwischen den Bahnhöfen Haselstauden und Schwarzach landete. Weiterlesen ⮕

Jeder dritte tödliche Verkehrsunfall bei schlechter SichtOb zu Fuß oder mit einem Fahrzeug unterwegs – bei schlechter Sicht kommen jährlich österreichweit durchschnittlich 124 Verkehrsteilnehmende ums Leben. Bei einer KFV-Sichtbarkeitserhebung waren sechs von zehn Fußgängerinnen/Fußgänger bzw. Radfahrerinnen/Radfahrer im Straßenverkehr schlecht sichtbar. Weiterlesen ⮕