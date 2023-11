Schwerer Verkehrsunfall auf der B8

Zur gleichen Zeit lenkte ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf einen Pkw in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Direkt hinter dem 36-Jährigen lenkte ein 42-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Gänserndorf, einen Pkw in dieselbe Fahrtrichtung.Aus bislang unbekannter Ursache soll der Lkw-Lenker mit seinem Fahrzeug auf Höhe des Straßenkilometers 13,4 auf das rechtseitige Bankett der Straße gekommen sein, wodurch der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe.

Infolge kam es zu einem Zusammenstoß des Lkws mit dem entgegenkommenden Pkw des 36-jährigen Mannes. Der dahinterfahrende 42-jährige Mann versuchte noch dem Lkw auszuweichen, dennoch touchierte er diesen mit dem Heck seines Fahrzeuges. Der 51-jährige Lkw-Lenker erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen schweren Grades und wurde mit dem Rettungsdienst in das AUVA-Traumazentrum Wien Meidling verbracht. headtopics.com

Der 42-jährige Mann blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme musste die B8 im Zeitraum von 8.15 Uhr bis 14.10 Uhr zur Gänze gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung des Verkehrs wurde eingerichtet.

