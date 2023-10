Schwerer Verkehrsunfall auf der B148

Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 34-jähriger rumänischer Staatsbürger seinen Wagen hinter der 39-Jährigen und wollte bei ihrem Abbiegevorgang links vorbeifahren.

Dabei dürfte er den entgegenkommenden Pkw eines 47-jährigen ungarischen Staatsbürgers übersehen haben und es kam zu einer Kollision der drei Fahrzeuge. Dabei überschlug sich der Wagen des Rumänen und kam am Dach zum Stillstand. Der Pkw des Ungarn schlitterte noch etwa hundert Meter weiter und blieb in einem Straßengraben stehen.

Bei dem Unfall wurde die 39-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Bergegerät befreit werden. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Die Feuerwehren Katzenberg, Kirchdorf und Moosham waren insgesamt mit sieben Fahrzeugen und 45 Mann im Einsatz. Die Totalsperre der B148 konnte um 6 Uhr wieder aufgehoben werden. headtopics.com

Pkw fuhr gegen Baum in Dornbirn-Haselstauden - Schwerer VerkehrsunfallZu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dornbirn. Weiterlesen ⮕

Schwerer Verkehrsunfall auf der A2Bei einem Verkehrsunfall auf der A2 wurden vier Personen verletzt. Die Autobahn musste für den Verkehr gesperrt werden. Weiterlesen ⮕

Dutzende Tote bei Verkehrsunfall in ÄgyptenBei einem Unfall mit einem Bus und mehreren weiteren Fahrzeugen in Ägypten sind Medienberichten zufolge mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen, internationale Nachrichten agenturen sprachen von 32 bzw. 35 Opfern. 53 weitere Menschen wurden verletzt, wie die staatliche Zeitung 'Al-Ahram' am Samstag meldete. Andere Quellen sprachen von 60 Verletzten. Weiterlesen ⮕

Nö: Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Pkw und Rettungsfahrzeug bei Artstetten-PöbringARTSTETTEN-PÖBRING (NÖ): Auf der L7255 ereignete sich Freitag Nachmittag, dem 27. Oktober 2023, nahe Nussendorf (Gemeinde Artstetten-Pöbring, Bezirk Melk) ein Verkehrsunfall . Aus noch unklarer Ursache kollidierten ein Rettungsfahrzeug und ein Pkw geneinsam. Weiterlesen ⮕

Stmk: 70 Feuerwehrleute bei Alarmübung mit drei Szenarien in St. Margarethen bei KnittelfeldST. MARGARETHEN BEI KNITTELFELD (STMK): In einer großangelegten Alarmübung am 28. Oktober 2023 beübten an die 70 Feuerwehrmänner in der Gemeinde St. Margarethen den Ernstfall. Um den Puls der Helfer noch etwas in die Höhe zu treiben wurde diese Übung indem sich die Feuerwehren St. Weiterlesen ⮕

Tote bei Schüssen bei Halloween-Feierlichkeiten in TampaNeben Chicago ist es auch in Tampa im US-Bundesstaat Florida zu einer Schießerei während einer Halloween-Party gekommen. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 3.00 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei rivalisierenden Gruppen im historischen Viertel Ybor City, als die Clubs und Bars schlossen. Weiterlesen ⮕