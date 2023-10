Schwerer Verkehrsunfall auf der A2

Um 10:16 Uhr ging bei der FF Pinggau der Alarm ein. 15 Einsatzkräfte rückten mit KDO, RLF und WLF-K aus. Beim Eintreffen am Unfallort bot sich folgendes Bild. Ein total demolierter Pkw stand auf dem Pannenstreifen bzw. der rechten Fahrbahn. Vier Personen, zwei Erwachsene und zwei Kinder, hatten Verletzungen unbestimmten Grades erlitten und wurden bereits von Passanten und in weiterer Folge von Feuerwehrsanitätern und den Rettungskräften betreut.

Solange der Notarzthubschrauber vor Ort war und später dann, während der Bergungsarbeiten, war die A2 in FR Graz für den Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Lenkerin auf die abgesenkte Leitschiene aufgefahren war. Das Fahrzeug wurde gegen die Böschung geschleudert, überschlug sich, landete wieder auf den Rädern und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Nach Abschluss der polizeilichen Erhebungen und dem Abtransport der Verletzten ins Krankenhaus Oberwart wurde die Unfallstelle von der FF Pinggau geräumt. Das Wrack wurde verladen und von der Unfallstelle verbracht. Auf der Fahrbahn befindliche Betriebsmittel wurden gebunden und danach wurde eine Fahrbahnreinigung durchgeführt. Nach 1 ½ Stunden konnte „Einsatzende“ gemeldet werden. headtopics.com

