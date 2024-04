Schwerer Unfall in Clinton fordert das Leben eines Feuerwehrmannes

Ein schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen, bei dem auch ein Feuerwehrfahrzeug beteiligt war, hat am 31. März 2024 in Clinton, USA, das Leben eines Feuerwehrmannes gefordert. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Highway 72, am Springdale Drive und der Williard Road.

Der getötete Feuerwehrmann wurde als Michael Vinson aus Laurens identifiziert. Ein weiterer Feuerwehrmann wurde verletzt und im Regionalkrankenhaus von Spartanburg behandelt.

