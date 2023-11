Schwerer Unfall in Aderklaa - Mann in Schockraum

Schwerer Verkehrsunfall am Montag gegen 8 Uhr im Gemeindegebiet von Aderklaa (Gänserndorf): Ein 51-jähriger Mann war mit seinem Lkw in Richtung Deutsch-Wagram unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lkw-Lenker mit seinem Fahrzeug auf das rechtseitige Bankett der Straße, wodurch der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.Im Anschluss kam der Lkw ins Schleudern und auf das Bankett des Gegenverkehrsbereiches, wodurch der Lkw auf die linke Fahrzeugseite kippte.

Der 51-jährige Lkw-Lenker erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen schweren Grades und wurde mit dem Rettungsdienst in das AUVA-Traumazentrum Wien Meidling verbracht. Der 36-jährige Pkw-Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungsdienst in das AUVA-Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler verbracht. Der 42-jährige Mann blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme musste die B8 im Zeitraum zur Gänze gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung des Verkehrs wurde eingerichtet.

