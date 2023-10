Schwerer Unfall bei Forstarbeiten in Weidlingbach

Zu einem schweren Unfall kam es in Weidlingbach (eine Katastralgemeinde von Klosterneuburg, Bezirk Tulln) nahe der Stadtgrenze zu Wien: Ein Mann war auf der Sieveringerstraße mit Forstarbeiten beschäftigt gewesen, als er aus noch unbekannter Ursache von einem gefällten und deshalb umstürzenden Baum getroffen wurde.

Laut Feuerwehr habe eine aufmerksame Spaziergängerin, die die Szenen beobachtet haben dürfte, sofort Alarm geschlagen und die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Feuerwehr Weidling wurde ebenso wie das Team des Roten Kreuzes Klosterneuburg und der ÖAMTC-Flugrettung in den Wienerwald alarmiert.Freiwillige Feuerwehr Weidling

Nachdem der Schwerverletzte aus dem Gefahrenbereich gebracht war, kümmerte sich der Notarzt um die Erstversorgung und die Stabilisierung des Schwerverletzten. Die Florianis bereiteten indes alles für einen Abtransport aus dem unwegsamen Gelände vor. headtopics.com

"Die Feuerwehr Weidling diente als Unterstützung und Tragehilfe um den reibungslosen Transport des Patienten in den Rettungswagen und im Anschluss in den Christophorus 2 zu ermöglichen", heißt es seitens der Florianis. Der Forstarbeiter wurde im Anschluss ins Spital geflogen.

Weiterlesen:

Heute_at »

Schwerer Unfall auf der Brenner Autobahn - Totalsperre in beiden FahrtrichtungenBei einem Verkehrsunfall mit einem LNG-Sattelkraftfahrzeug kam es zu einer Totalsperre der Brenner Autobahn. Der LKW-Lenker wurde schwer verletzt. Weiterlesen ⮕

Schwerer Unfall auf der B21: Zwei Verletzte nach AlleinunfallEin Renault-Alpine Sportwagen aus Tirol ist auf der B21 bei Weißbach-Marzoll von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zwei ältere Insassen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Weiterlesen ⮕

Tiroler bei Forstarbeiten schwer verletztAm Mittwoch ereignete sich in Breitenbach ein schwerer Unfall. Ein 66-Jähriger wurde von einem abrutschenden Baum eingeklemmt und schwer verletzt. Weiterlesen ⮕

15-Jähriger von Traktor überrolltIn Eichenberg ist es zu ein schwerer Unfall mit einem Traktor gekommen, bei dem ein 15-jähriger Jugendlicher verletzt wurde. Weiterlesen ⮕

Zugbegleiter wegen schwerer Körperverletzung vor GerichtEin Zugbegleiter steht vor Gericht, nachdem es bei einer Fahrkartenkontrolle zu dramatischen Szenen gekommen sein soll. Ein Paar aus der Slowakei konnte nur eine Fahrkarte vorzeigen und der Zugbegleiter forderte eine Nachzahlung. Weiterlesen ⮕

Schwerer Nebel verursacht tödliche Massenkarambolage in New OrleansBei einer 'Supernebelschicht' auf einer Autobahn in New Orleans kam es zu Dutzenden von Unfällen, bei denen mindestens sieben Menschen getötet und mehr als zwei Dutzend verletzt wurden. Die Sicht sank auf Null, was zu einer Kettenreaktion von Kollisionen führte. Rettungskräfte und Behörden wurden zur Unterstützung hinzugezogen. Weiterlesen ⮕