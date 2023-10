Schwerer Unfall bei der Zentraleuropa-Rallye

Der finnische Rallye-Pilot Esapekka Lappi ist auf der fünften Etappe der Zentraleurpa-Rallye, die über Tschechien und nach einem kurzen Abstecher nach Oberösterreich in Bayern endet, schwer verunfallt. Auf der fünften Sonderprüfung krachte der Hyundai-Pilot in einem schnellen Links-Knick gegen einen Baum auf der rechten Straßenseite. Sein Auto drehte sich dabei und schlug wuchtig ein.

Allerdings mussten die Veranstalter der Rallye dann die Reißleine ziehen und die für den Freitagnachmittag angesetzte darauffolgende sechs Etappe absagen. Auf TV-Bildern war nämlich zu sehen, wie Fans außerhalb der gekennzeichneten Zuschauer-Zonen am Straßenrand standen. Für die Motorsport-Fans war dieser Platz viel zu gefährlich, vor allem, wenn sich ein weiterer Unfall ereignen sollte. Die Etappe wurde nach nur wenigen Fahrern abgebrochen.

Bereits vor dem heftigen Lappi-Crash hat es am Freitag einen Unfall gegeben. Der WRC2-Pilot Yohan Rossel verunfallte auf der dritten Etappe und soll ersten Medienberichten zufolge einen Armbruch erlitten haben, wurde ins Krankenhaus gebracht.Derweil ist Kalle Rovanperä auf dem besten Weg, seinen zweiten WM-Titel in Serie einzufahren. Der Finne liegt mittlerweile in Front, vor seinem Rivalen Elfyn Evans. headtopics.com

Weiterlesen:

Heute_at »

