Schwerer Unfall auf der Brenner Autobahn - Totalsperre in beiden Fahrtrichtungen

Oktober 2023 kam es im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner gegen 23:15 Uhr auf der Brenner Autobahn A13 in Fahrtrichtung Innsbruck zu einem Verkehrsunfall mit einem österreichisch, bulgarischen Sattelkraftfahrzeug, das mit LNG (Liquid Natural Gas) betrieben wird. Da der Lkw bei dem Unfall auf die Seite kippte, wurde der Gastank beschädigt und es trat Gas aus.

Aus diesem Grund kam es zur Totalsperre der Brennerautobahn in beiden Fahrtrichtungen. Nachdem der Gastank weitgehend geleert war, konnte mit der Lkw Bergung begonnen werden. Um 01:50 Uhr wurde die Autobahn Richtung Süden und ab 03:50 Uhr auch in Fahrtrichtung Norden wieder für den Verkehr freigegeben. Der 55-jährige bulgarische LKW-Lenker wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit schweren Verletzungen in das LKH Innsbruck gebracht.

Einsatzkräfte: FF Gries aBr, FF Steinach aBr, BF Innsbruck, NEF, RTW, ASFINAG, PI Steinach aBr, API Schönberg.

