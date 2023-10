Schwerer Unfall auf der B21: Zwei Verletzte nach Alleinunfall

Oktober 2023, auf die B21 ausrücken, wo auf Höhe von Weißbach-Marzoll ein mit zwei älteren Leuten besetzter Renault-Alpine Sportwagen aus Tirol in Richtung Salzburg kurz nach der Ampel an der Einmündung der Tumpenstraße alleinbeteiligt nach rechts von der regennassen Fahrbahn abgekommen und mit der Beifahrerseite und den Dach gegen einen massiven Baum geschleudert war.

Die Leitstelle Traunstein schickte gegen 9.20 Uhr zunächst nur einen Rettungswagen des Reichenhaller Roten Kreuzes zum Unfallort, wobei die Besatzung dann vor Ort die Feuerwehr, einen zweiten Rettungswagen und die Reichenhaller Notärztin nachforderte.

Die Feuerwehrleute des Löschzugs Marzoll und der Reichenhaller Hauptwache sicherten die Unfallstelle ab, leiteten den restlichen Verkehr wechselseitig an der Einsatzstelle vorbei, so dass sich keine längeren Staus bilden konnten, stellten den Brandschutz sicher, banden die ausgelaufenen Betriebsstoffe und reinigten die Fahrbahn. headtopics.com

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Traunstein halfen ihren Reichenhaller Kollegen aus und nahmen vor Ort den Unfall auf. Das Rote Kreuz versorgte die mittelschwer verletzte 77-jährige Beifahrerin und den leichter verletzten 75-jährigen Fahrer und brachte sie dann ins Salzburger Landeskrankenhaus und in die Kreisklinik Bad Reichenhall.

