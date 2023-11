Schwerer Unfall auf der A1 in Fahrtrichtung Wien

Am Dienstag kam es um die Mittagszeit zu einem schweren Unfall auf der A1 in Fahrtrichtung Wien. Aus noch unklarer Ursache verlor auf regennasser Fahrbahn ein Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen.

Ersteintreffende Einsatzkräfte des Rettungsdienstes konnten, den noch im Fahrzeug befindlichen Lenker aus dem Fahrzeug befreien und mit der Erstversorgung beginnen. Nach der Erstversorgung wurde der Lenker mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum nach St.Pölten zur weiteren Versorgung transportiert. Nach polizeilicher Freigabe führte die alarmierte Feuerwehr die Fahrzeugbergung durch.

