Schwerer Nebel verursacht tödliche Massenkarambolage in New Orleans

NEW ORLEANS (USA): Mindestens sieben Menschen wurden getötet und mehr als zwei Dutzend verletzt, als am Montagmorgen, 23. Oktober 2023 laut Foxweather eine “Supernebelschicht” eine Autobahn in New Orleans bedeckte und Dutzende von Unfällen auslöste, als die Sicht auf Null sank.

Der erste Unfall ereignete sich kurz vor 9 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Norden, wobei etwa 18 Sattelzüge zwischen Ruddock und Manchac kollidierten. Drei der Sattelschlepper gingen in Flammen auf, das Feuer griff auf andere Fahrzeuge über. In der Zwischenzeit blockierte ein weiterer Kettenreaktionsunfall mit mehreren Autos die Fahrspuren in Richtung Süden.

FOX 8 in New Orleans berichtete, dass es auch eine dritte große Massenkarambolage gab. Der Rest der Unfälle ereignete sich in der Nähe der drei großen Strecken. Die Behörden sagten, dass ein Dutzend Agenturen zur Unterstützung hinzugezogen wurden und die Besatzungen sogar an ihren freien Tagen hinzugezogen wurden. headtopics.com

Eine vorläufige Untersuchung ergab, dass mindestens 158 Fahrzeuge in die morgendlichen Unfälle verwickelt waren. Die Zahl der Todesopfer lag am Montagabend bei sieben, während Berichten zufolge mehr als zwei Dutzend in örtliche Krankenhäuser gebracht wurden. Ein Augenzeuge erzählte FOX Weather, dass er seine Tochter zum Flughafen brachte, als er plötzlich anhalten musste, um eine Kollision zu vermeiden.

“Ich befand mich zufällig in einer kleinen Zone mit etwa 15 Autos, die keinen Schaden hatten”, sagte Lance Scott. “Und wahrscheinlich zwei oder drei Sekunden, nachdem wir zum Stillstand gekommen waren, hörte man nur Bumm, Bumm, Bumm, Bumm, Kollision nach Kollision hinter uns.” Seine Tochter, eine Krankenschwester auf der Intensivstation, sprang aus seinem Auto, um den Verletzten etwa zwei Stunden lang zu helfen. Auch andere Opfer schauten nach eingeklemmten Fahrern. headtopics.com

Weiterlesen:

FireWorldAT »

Schwerer Kreuzungsunfall in Pettenbach fordert zwei VerletztePETTENBACH. Ein schwerer Kreuzungsunfall im Frühverkehr in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) hat am Mittwoch zwei Verletzte gefordert. Weiterlesen ⮕

Schwerer Crash in Pettenbach fordert zwei VerletzteEin schwerer Kreuzungsunfall im Frühverkehr in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) hat am Mittwoch zwei Verletzte gefordert. Weiterlesen ⮕

Schwerer Unfall auf der B21: Zwei Verletzte nach AlleinunfallEin Renault-Alpine Sportwagen aus Tirol ist auf der B21 bei Weißbach-Marzoll von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zwei ältere Insassen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Weiterlesen ⮕

Schwerer Verkehrsunfall in Gunskirchen: Zwei Insassen schwer verletztEin Auto ist mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und gegen eine Trafostation gekracht. Die Insassen wurden schwer verletzt. Die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen waren im Einsatz. Weiterlesen ⮕

15-Jähriger von Traktor überrolltIn Eichenberg ist es zu ein schwerer Unfall mit einem Traktor gekommen, bei dem ein 15-jähriger Jugendlicher verletzt wurde. Weiterlesen ⮕

Tiroler bei Forstarbeiten schwer verletztAm Mittwoch ereignete sich in Breitenbach ein schwerer Unfall. Ein 66-Jähriger wurde von einem abrutschenden Baum eingeklemmt und schwer verletzt. Weiterlesen ⮕