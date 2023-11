Schwerer Betrug: Anzeige gegen Unternehmer Michael Tojner

Jedes Schriftl ein Giftl. Dies bläute einst ÖVP-Kanzler Julius Raab seinen Mitarbeitern ein – und ist bis heute eine Maxime in der Spitzenpolitik. Der prominente Unternehmer und Immobilieninvestor Michael Tojner hätte möglicherweise gut daran getan, sich diesen Satz mehr zu Herzen zu nehmen.nach einer Anzeige des Landes Burgenland gegen Tojner und andere Beschuldigte wegen des Verdachts des schweren Betrugs.

Der Vorwurf: Das Land könnte in Zusammenhang mit mehreren gemeinnützigen Wohnbaufirmen um viele Millionen Euro geprellt worden sein. Den Unternehmen wurde nämlich der Status der Gemeinnützigkeit aberkannt, weshalb eine Art Abschlagszahlung an das Land fällig wurde. Um diese möglichst gering zu halten soll – so der Verdacht – ordentlich getrickst worden sein. Tojner hat sämtliche Vorwürfe immer bestritte





🏆 1. profilonline » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Anne Wünsche kassiert Anzeige wegen Hund in WindelSorge um Anne Wünsches Hundewelpen. Das Veterinäramt hat bei der Influencerin angeklopft, weil ihr Chihuahua Windeln trägt.

Herkunft: Heute_at - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Krypto-Unternehmer Bankman-Fried wegen Betrugs verurteiltDer ehemalige Kryptowährungs-Unternehmer Sam Bankman-Fried ist in einem Betrugsprozess verurteilt worden. Geschworene in New York sprachen ihn in sieben Anklagepunkten schuldig, wie US-Medien am Donnerstag (Ortszeit) aus dem Gerichtssaal berichteten. Über das Strafmaß wird später entschieden.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Klimaaktivisten demonstrieren in St. Pölten: Eine Anzeige für jeden DemonstrantenAn den drei Kundgebungsorten gab es 16 Anzeigen – nämlich für jeden Demonstranten eine. Die Kundgebung auf dem Europaplatz wurde aufgelöst.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Klimaaktivisten demonstrierten in St. Pölten: Eine Anzeige für jeden DemonstrantenAn den drei Kundgebungsorten gab es 16 Anzeigen – nämlich für jeden Demonstranten eine. Die Kundgebung auf dem Europaplatz wurde aufgelöst.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Erfolgreich im E-Commerce: Frühstück mit Informationen für Unternehmer in Wiener NeustadtDer Informationsdienst 'Earlybird' der Wirtschaftskammer Niederösterreich bietet Unternehmern in Wiener Neustadt fundierte Informationen zum Thema 'Erfolgreich im E-Commerce' während des Frühstücks in ihrer Bezirksstelle.

Herkunft: noen_online - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Unternehmer ohne Gas: EVN verlangt trotzdem ZahlungEin Unternehmer aus dem Bezirk Bruck hatte keinen Gasanschluss mehr, nachdem er mit dem Energieunternehmen EVN in Streit geraten war. Obwohl er kein Gas hatte, soll er nun rund 2.640 Euro nachzahlen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »