Schwerer Auffahrunfall auf der A12 bei Langkampfen

Langkampfen – Freitagfrüh kam es auf der Inntalautobahn (A12) bei Langkampfen zu einem Auffahrunfall. Beide Fahrspuren und der Pannenstreifen waren blockiert, die A12 musste gesperrt werden. Der Pkw-Verkehr wurde bei der Autobahnausfahrt Kirchbichl abgeleitet. Die Sperre wurde schließlich um 8.30 Uhr aufgehoben.

Ein 57-jähriger Niederländer fuhr gegen 5.30 Uhr mit einem Sattelkraftfahrzeug von Deutschland in Richtung Innsbruck. Hinter ihm war ein 32-jähriger Lkw-Lenker aus Weißrussland unterwegs. Laut Polizei kam es wegen starken Verkehrs auf der rechten Fahrspur zu Stauungen. Der 32-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vorderen Lkw auf. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, die beiden Lenker erlitten leichte Verletzungen.

