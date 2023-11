Schwere Vorwürfe gegen Leiterin des innenpolitischen Ressorts der Kronenzeitung

Die Leiterin des innenpolitischen Ressorts der Kronenzeitung, Ida Metzger, ist mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Sie soll das Redaktionsgeheimnis verletzt und den Informanten in der Affäre Pilnacek, einen der wichtigsten innenpolitischen Skandale des Jahres, wider dessen Willen geoutet haben. Das behauptet niemand geringerer als der Informant der Krone in der Affäre, der Unternehmer Christian Mattura.

Ein entsprechendes Schreiben Matturas an Krone-Chefredakteur Christoph Dichand liegt dem Falter vor. Was war geschehen? Am Dienstag vermeldete die Krone nach 'wochenlanger Recherche' die Affäre Pilnacek enthüllt zu haben (nachdem der Falter das Transkript des Bandes bereits veröffentlicht hatte). Die Krone schützte aber, anders als der Falter oder der ORF, den Namen der Quelle nicht, wie etwa Standard-Redakteur Fabian Schmid in einem anonymisierten Tweet 'habe Pilnacek aufgenommen, verriet Metzger ihren Lesern und somit auch Wolfgang Sobotka und der ÖVP. Eine einfache Google-Suche reicht, um damit die Anonymität auszuhebeln





