Schwere Sturmflut in der westlichen Ostsee

SEGEBERG (DEUTSCHLAND): Am Freitag, den 20. Oktober 2023, kam es durch Sturmtief “Aline” und anhaltenden Regen in der westlichen Ostsee zu einer schweren Sturmflut mit stark erhöhten Wasserständen (mehr als 2 Meter über dem mittleren Wasserstand). Infolge der Sturmflut kam es unter anderem in Maasholm (Kreis Schleswig-Flensburg) zu mehreren Beschädigungen des vorhanden Deiches.

In Maasholm seien zwar keine Deichabschnitte zerstört worden, dennoch gäbe es dort sehr große Lücken, so Landrat Wolfgang Buschmann gegenüber den Lübecker Nachrichten. An einem zehn Kilometer langen Deichabschnitt gebe es acht größere Lücken.

Durch diesen Alarm verlegten 66 Kameradinnen und Kameraden der Wehren aus Kisdorf, Kaltenkirchen, Ellerau, Leezen, Sülfeld, Alveslohe, Trappenkamp, Henstedt-Ulzburg zum Sammelpunkt an die Feuerwache Kaltenkirchen. An der Feuerwache erfolgte durch den Kreiswehrführer Jörg Nero eine Einweisung in die aktuelle Lage. Zu diesem Zeitpunkt wurde mit einer Einsatzdauer von ca. 12 Stunden gerechnet. headtopics.com

Nach der Einweisung fuhr die Bereitschaft in Kolonne in das ca. 130 km entfernte Maasholm, das um 13:10 Uhr erreicht wurde. Vor Ort wurde schnell klar, dass aufgrund der hohen körperlichen Anstrengung sowie der Wetterlage von 11°C, Regen und 20 km/h Wind an eine zeitnahe Ablösung zu denken ist.

Einsatzbefehl für die Kräfte vor Ort: Zusammen mit den vor Ort befindlichen Einsatzkräften von Bundeswehr, Technisches Hilfswerk, Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein und der örtlichen Gefahrenabwehr den Deichbruch, sowie Flutfolgeschäden auf ca. 50 Metern zu beseitigen. headtopics.com

Da auch am Abend ein Einsatzende nicht abzusehen war, wurde eine dritte Schicht zusammen mit Kräften aus der 1. Feuerwehrbereitschaft aus den Wehren Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Nahe, Ellerau, Rohlstorf, Negernbötel, Klein Rönnau und Bad Bramstedt mit Einsatzende gegen 9 Uhr mobilisiert.

