Monja Kühböck und ihr Vater Rudolf Herzog zeigten beim NÖN-Lokalaugenschein die Unterlagen zum Pflegegeld-Fall der Eva Herzog. Am Tag danach starb sie im Kreis ihrer Familie.

Seit Monaten hatte die schwer kranke Amaliendorferin Eva Herzog (72) von ihrer Tochter rund um die Uhr versorgt und künstlich ernährt werden müssen, der Antrag auf Erhöhung der Pflegestufe vier wurde zweimal abgelehnt. Noch vor Behandlung einer Klage dagegen verstarb sie am 28. Oktober. Erledigt ist die Sache für die Tochter damit nicht.

Sie will zumindest für andere Betroffene für eine Überarbeitung der Bewertungs-Modalitäten sensibilisieren, indem sie das Erlebte öffentlich macht: „Wie krank muss ein Mensch sein, damit man wenigstens finanziell ausreichend unterstützt wird?“Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, als die Welt der Familie Herzog in Amaliendorf aus den Fugen geriet. Bei Eva Herzog war Magenkrebs diagnostiziert worden. Der Zustand besserte sich nicht dauerhaft. headtopics.com

Am 24. Juli, bei Herzog waren schon Magen, Teile aus Bauchspeicheldrüse und Unterleib entfernt worden, wurde sie zum letzten Mal aus dem Spital entlassen: Der Zustand war als nicht mehr verbesserbar bewertet worden. Sie hätte auf eine Palliativabteilung überstellt, die Ernährung mangels Fähigkeit, Nahrung aufzunehmen, abgestellt werden sollen, sagt Tochter Monja Kühböck.

Kühböck musste sich von ihrem Arbeitgeber Propet („die standen komplett hinter mir“) unbezahlt freistellen lassen, vom Land NÖ erhielt sie 940 Euro zur 24-h-Betreuung – weit weniger, als sie zuvor für ihren 30-Stunden-Job erhalten hatte. Wieder wurde um Erhöhung des Pflegegeldes für die Mutter angesucht, die auf ein Sauerstoffgerät angewiesen war, nach und nach die Fähigkeit verlor, sich zu waschen, die Zähne zu putzen oder anzuziehen. headtopics.com

