Schweiz: Milchtank landet in Schönengrund samt Auto im Bachbett

SCHÖNENGRUND (SCHWEIZ): Ein Fahrzeug mit Milchtankanhänger rollte am 31. Oktober 2023, in Schönengrund eine Wiese hinunter. Die Fahrt endete in einem Bachbett.

Am Dienstagmorgen, 31. Oktober 2023, erlebte ein 39-jähriger Landwirt in Schönengrund einen ungewöhnlichen Vorfall. Er stellte seinen Personenwagen mit Milchtankanhänger, der mit rund 1.000 Litern Milch gefüllt war, auf den Platz vor seinem Bauernhaus und verließ das Auto. Plötzlich rollte das Fahrzeug etwa 100 Meter über die Wiese und kam in einem kleinen Bach zum Stillstand.

Zur Verhinderung einer Gewässerverschmutzung rückte die Feuerwehr Schwellbrunn mit 15 Personen aus. Eine Mitarbeiterin des Amtes für Umwelt und ein Mitarbeiter der Fischereiverwaltung begutachteten die Situation. Es floss keine Milch aus dem Tank und sie erklärten, dass für die Umwelt und die Fische keine Gefahr bestand – trotz wenig ausgeflossener Betriebsflüssigkeiten vom Auto. headtopics.com

Verletzt wurde niemand. Am Personenwagen und Anhänger entstand jedoch Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Die Bergung der Fahrzeuge wurde vom Landwirt selbst durchgeführt.

