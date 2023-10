Schweinsfischerl mit Mehlbutter und Kruste

Für die Mehlbutter Butter und Mehl zu gleichen Teilen verkneten und im Kühlschrank mindestens eine Stunde rasten lassen. Mehlbutter kann im Kühlschrank längere Zeit aufbewahrt werden.

Die Schalotte fein hacken. Das Schweinsfischerl salzen und pfeffern. In Olivenöl rundherum anbraten. Schalotte und Rosmarin mitrösten. Nach und nach Fond dazugießen. Bei milder Hitze etwa 20 Minuten dünsten.

Für die Kruste Schalotte, Paradeiser, Oliven, Rosmarinnadeln und Knoblauch fein hacken. Schalotte und Knoblauch in etwas Olivenöl andünsten. Oliven, Paradeiser und Rosmarin kurz mitdünsten. Nun noch die Petersilie untermengen. headtopics.com

Das Schweinsfischerl aus der Pfanne heben. Mit Olivenpaste bestreichen und kurz im Backrohr gratinieren., fehlt uns dafür leider Ihre Zustimmung. Das können Sie tun:Ihre derzeitigen Cookie Einstellungen lassen dies nicht zu.

