Schweinehaltung in Österreich: Verbot von Vollspaltenböden noch unklar

Schweine sollen in Österreich nicht mehr auf Vollspaltenböden gehalten werden. Wann genau das Verbot für alle Betriebe in Kraft tritt, ist noch nicht festgelegt. Nachdem der Verfassungsgerichtshof die bestehende Übergangsfrist bis 2040 nun aufgehoben hat, liegt es an der Bundesregierung, einen neuen Vorschlag zu machen. Diese Ungewissheit ist für Niederösterreichs Schweinebauern nicht leicht. Laut der NÖ Landwirtschaftskammer brauche es Rechts- und Planungssicherheit.

Viele Schweineställe in der heimischen Landwirtschaft zeichnen sich durch einen Betonboden, der mit Spalten durchzogen ist, aus. Die Rede ist von sogenannten „Vollspaltenböden“





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verfassungsgerichtshof kippt Übergangsfrist für Verbot von Vollspaltenböden in der SchweinezuchtDer Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat die lange Übergangsfrist bis zum vollständigen Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinezucht gekippt. Das Tierschutzgesetz war 2022 beschlossen worden. Die Übergangsdauer von 17 Jahren wurde als sachlich nicht gerechtfertigt angesehen.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Österreich sagt jetzt Schlepper-Mafia den Kampf anInsgesamt 20 EU-Länder haben in Rom eine Deklaration im Kampf gegen die Schleppermafia unterzeichnet. Europol, Eurojust und FRONTEX unterstützen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Neue Studie:Scheitern des Klimaschutzes: So viele Hitzetage drohen Österreich künftigModellrechnungen des Climamap-Projekts zeigen, was ein Scheitern des Klimaschutzes für uns bedeuten würde. Besonders der Osten und Süden Österreichs wäre betroffen.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Freikirchen gewinnen an Zulauf in ÖsterreichWährend den Amtskirchen immer mehr Menschen davonlaufen, gewinnen Freikirchen ordentlich an Zulauf. In Österreich ist das unter anderem die christlich-fundamentalistische ICF-Bewegung. Und so modern sich diese „church“ nach außen hin geben mag, so verstaubt ist sie im Inneren. Ein Lokalaugenschein.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Österreich fordert Millionen Euro von René Benko zurückDie Republik Österreich fordert zwölf Millionen Euro von der Projektgesellschaft des Schlosshotels Igls zurück, in dem René Benko leben soll. Es wird vermutet, dass Benko eine legale Gesetzeslücke ausgenutzt hat.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Ukrainer:innen in Österreich: Mangelhafte Deutschkenntnisse erschweren JobsucheAuch bald zwei Jahre nach der Flucht sprechen immer noch viele nur schlecht Deutsch.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »