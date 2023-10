Schweinburg: „Schrecken war groß, der Schaden gering“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

n Schweinburg geriet eine Photovoltaik-Anlage auf einem Privathaus in Brand. Die Feuerwehren des Unterabschnitts hatten die Situation rasch im Griff. Eine Photovoltaik-Anlage geriet am 25. Oktober in Schweinburg in Brand. Laut Hausbesitzer Hansi Tichy begann die Photovoltaik-Anlage kurz nach 13 Uhr vermutlich aufgrund eines Materialfehlers zu brennen. „Der schrecken war groß, der Sachschaden gering, Menschen kamen keine zu schaden“, so Tichy.

Vandalismus-Schäden an Wartbergwarte größtenteils behobenDie Warte kann jetzt wieder sicher erklommen werden. Schweren Herzens entschied man sich bei der Wiederherstellung für eiserne Sprossen für die Leiter. Weiterlesen ⮕

Brand in Papierpresse - Feuerwehr im EinsatzBei einem Brand in einer Papierpresse konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es wurde niemand verletzt und der Schaden blieb begrenzt. Weiterlesen ⮕

Gefahr im Verzug: Zwei Bäume müssen in Horn gefällt werdenAufgrund von Pilzbefall und Schäden müssen zwei Bäume in Horn schnellstmöglich gefällt werden. Die Stadt plant, im Frühjahr neue Bäume zu pflanzen. Weiterlesen ⮕

Klimawandel beeinflusst die Wälder in NiederösterreichDer Klimawandel hat Auswirkungen auf die Ökosysteme in Niederösterreich, insbesondere auf die Wälder. Der Verein Landimpulse bietet einen Grundkurs zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Waldbesitzern an. Obwohl der heimische Wald weiter wächst, werden die Schäden durch den Klimawandel in Zukunft zu größeren Problemen führen. Die Waldinventur zeigt bereits Veränderungen, wie die Dezimierung der Fichte und das vermehrte Auftreten von Laubbäumen. Weiterlesen ⮕

500 Liter verdünnte Salpetersäure ausgetreten: Feuerwehreinsatz in ÖsterreichIn einer Halle in Österreich trat eine große Menge verdünnte Salpetersäure aus. 12 Feuerwehren waren im Einsatz, um die Säure zu binden und den Schaden einzudämmen. Es bestand keine Gefahr für die Umwelt, jedoch wurden drei Mitarbeiter vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Weiterlesen ⮕

Alko-Lenker (37) steigt in Audi, rammt mehrere AutosAm späten Freitag nahmen Anrainer der Wattgasse im 16. Bezirk einen lauten Knall wahr. Ein Alko-Lenker richtete im Grätzl ziemlich viel Schaden an. Weiterlesen ⮕