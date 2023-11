Schwechater Musikschullehrer spielen in der Rothmühle auf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

on klassischen Klänge bis zu Hits der Kult-Band ABBA werden am 12. November im Schloss Rothmühle erklingen. Denn dann laden vier Lehrende an der Joseph Eybler-Musikschule zum Konzert mit dem Titel „Kerzenklänge“.

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Zumindest gilt das für Musikschullehrer Thomas Kristen und seine Kolleginnen Thessa Habeler und Freya Tuppy. Das Trio stand nämlich bereits beimvor knapp zwei Wochen mit talentierten Schülerinnen und Schülern auf der Bühne. Am Sonntag, 12. November treten Kristen (Violoncello), Habeler und Tuppy (beide Violine) mit Maria Patera (Viola) von der Nachbar-Musikschule Südheide als Quartett auf.

Gemeinsam wird unter dem Titel „Kerzenklänge“ das Schloss Rohtmühle bespielt. Auf dem Programm stehen Meisterwerke wie Wolfang Amadeus Mozarts „Divertimento in D-Dur KV 136“ und Auszüge aus Edvard Griegs"Holberg Suite op. 40" aber auch Hits von ABBA wie „Dancing Queen“ oder „Mama Mia“. Das Licht mehrerer LED-Kerzen wird dabei für die richtige Stimmung sorgen.

Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ist bereits um 17.30 Uhr. Karten kosten 15 Euro. Reservierungen können bei Kulturreferentin Christina Basafa-Pal per E-Mail-Adresse an