Schwarz-Weiß-Fotografien aus Eggenburg in Ausstellung

Eggenburg in Schwarz-Weiß, so heißt das Thema der Ausstellung des Fotoclubs Eggenburg in der Rechtsanwaltskanzlei"Dr. Boran". Obmann Harald Veigl und Gastfotografin Rechtsanwaltsanwärterin Tina Mende freuten sich über das gemeinsame Projekt.

n der Eggenburger Rechtsanwaltskanzlei „Dr. Boran“ stellt der Fotoclub Eggenburg Schwarz-weiß-Fotografien mit Motiven aus der Stadt aus. Auch Juristin Tina Mende als Gast-Fotografin machte dabei mit. „Schwarz-weiß“ heißt die Ausstellung des Fotoclubs in der Rechtsanwaltskanzlei „Dr. Boran“ im Eggenburger Stadtzentrum. Mehr als 30 verschiedene Blickwinkel von verschiedenen Sehenswürdigkeiten, die zum Teil auch aus neuen Perspektiven fotografiert wurden, konnten die Besucher genauer betrachten. „Es war uns wichtig, dass wir das Gebiet einschränken auf Eggenburg“, erklärt Obmann Harald Veigl. headtopics.com

„Die schwarz-weiß Fotografie ist ein sehr spannendes Thema. Denn sie bringt uns zu den Anfängen der Fotografie zurück und zeigt uns auch, dass es gar nicht so einfach ist ein gutes Foto in schwarz-weiß zu machen“, sagte Veigl weiter.

Die Ausstellung wurde extra für die Rechtsanwaltskanzlei „Dr. Boran“ gemacht und hat für diesen speziellen Auftrag auch Rechtsanwaltsanwärterin Tina Mende dazu eingeladen, als Gastfotografin mitzuwirken. „Es hat mir viel Freude gemacht zu fotografieren und so auch selbst ein Teil dieser Ausstellung zu sein“, so Tina Mende. Die Ausstellung ist dauerhaft in der Kanzlei untergebracht. headtopics.com

