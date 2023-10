Schwarz-Führung im Sölden-Riesentorlauf vor Odermatt

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:arco Schwarz führt nach dem ersten Durchgang des alpinen Ski-Weltcup-Riesentorlaufs in Sölden. Der Kärntner hat im Saisonauftaktrennen der Männer 0,29 Sek.

"Es war ein sehr guter Durchgang, es hat sich sehr gut angefühlt. Das Material hat gestimmt, ich konnte meine Fahrweise durchziehen", sagte Schwarz. Der zweite Durchgang ist für 13.00 Uhr angesetzt (live ORF 1).

Vor dem Rennen gab es eine Klima-Aktion der"Letzten Generation", die Zufahrtsstraße auf dem Rettenbachferner war für kurze Zeit gesperrt. Betroffen waren davon vor allem die Zuschauerinnen und Zuschauer, denn die Sportler befanden sich längt auf dem Gletscher. Das Rennen wurde programmgemäß gestartet. headtopics.com

