Schwangerschaftsübelkeit: Häufiges, aber wenig bekanntes Phänomen

Sieben von zehn Frauen leiden in ihrer Schwangerschaft unter Übelkeit, einige von ihnen so stark, dass sie aufgrund der Beschwerden im Spital behandelt werden müssen. „Während meiner Schwangerschaft war ich so krank, dass ich mich kaum bewegen konnte, ohne mich übergeben zu müssen. Als ich versuchte herauszufinden, warum das so war, wurde mir klar, wie wenig über meine Erkrankung bekannt war - obwohl Schwangerschaftsübelkeit so häufig vorkommt“, sagt Forscherin Marlena Fejzo.

Prinzessin Kate ist wohl die bekannteste Patientin, die von Hyperemesis Gravidarum betroffen ist. Bei allen drei Schwangerschaften musste die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William wegen extremer Übelkeit im Spital behandelt werden. Grundsätzlich leiden rund 70 Prozent aller Frauen weltweit unter Überlkeit und Erbrechen, meist während des ersten Trimesters. Bei einem bis drei Porzent von ihnen werden die Beschwerden so stark, dass sie für Mutter und Kind lebensbedrohlich werden können und auch im Spital behandelt werden müssen. Vorrangiges Problem ist hier die Dehydrierung aufgrund des Erbrechen





