Schwangerschaftsabbrüche am LKH Bregenz: Personal darf nicht gedrängt werden

Ab Ende November werden Schwangerschaftsabbrüche als Privatleitung am LKH Bregenz durchgeführt. Bei der Mahnwache am Montag meinte eine diplomierte Krankenschwester, das Personal dürfe nicht gedrängt werden, bei einem Schwangerschaftsabbruch mitzuarbeiten. Er habe die Berichterstattung mitverfolgt und auch das Interview mit ihr gesehen, verdeutlicht Thomas Steurer, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser.

Thomas Steurer ist Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser in Vorarlberg. ©Vorarlberg LIVE Freiwilligkeit: Kein Druck auf das Personal "Vom Personal her stellt man das jeder und jedem frei, ob er oder sie während dieser Behandlung, während dieser Abtreibung, dabei ist oder nicht", gibt Steurer gegenüber VOL.AT zu verstehen. Es beruhe auf Freiwilligkeit, erklärt Steurer gegenüber VOL.AT.

Die Mahnwache am Montagvormittag vor dem LKH Bregenz. ©VOL.AT/Mayer "Ich bin heute dabei, weil es mir am Herzen liegt, als diplomierte Krankenschwester, dass auch medizinisches Personal nicht gedrängt wird, bei einem Schwangerschaftsabbruch mitzuarbeiten", betont Maria Huber. ©VOL.

Alton (rechts) im Bild kämpft seit Jahrzehnten gegen Abtreibungen. ©VOL.AT/Mayer "Jedes Kind hat das Recht auf Leben", meinen die Teilnehmer der Mahnwachen. ©VOL.AT/Mayer "Jetzt putzt man sich halt an Bregenz ab" Böse Zungen behaupten, die Mitarbeiter in den Spitälern müssten nun ausbaden, was die Politik entschieden habe.

"Das gehört alles auch dazu" Primar Michael Rohde, Leiter der Gynäkologie und Geburtshilfe im Bregenzer Spital, wies im Rahmen der Debatte bereits darauf hin, dass das Fach gerne"in den Kontext der schönen Seite gesetzt" werde. Aber auch der"schwerere Bereich" gehöre zum Berufsfeld, so Rohde."Ja, das gehört genauso dazu", meint auch Steurer.

