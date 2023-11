Schwäne finden neues Zuhause in Vierlings

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

echs junge Schwäne wählten den Teich der Familie Markus Koppensteiner in Vierlings als ihr neues Zuhause. Diese Schwäne fühlen sich hier sehr wohl. Mit „Bei uns in Vierlings haben sich auf der Durchreise sechs Graugänse niedergelassen“, meldete sich Gemeinderat Rudolf Bauer bei der NÖN. Wenig später stellte er diese Meldung richtig. „Es handelt sich um Schwäne. Durch ihre Größe waren wir etwas irritiert“, meinte Bauer, der aber auch von diesen wunderschönen Tieren tief beeindruckt ist.

In Vierlings wartet man jetzt auf die Nilgänse, die im vorjährigen Dezember erstmals hier Halt gemacht haben. „Ich bin schon sehr neugierig, ob diese auch heuer wieder kommen.“

