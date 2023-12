Schutzstatus des Wolfes soll angepasst werden

Nicht mehr „streng geschützt“, sondern nur mehr „geschützt“ soll der internationale Status zum Schutz von Wölfen lauten. Als Grund nennt die Kommission erhöhte Wolfspopulationen und Auswirkungen.Die Kommission legt heute einen Vorschlag zur Anpassung des Schutzstatus des Wolfes vor. Derzeit ist dieser im internationalen Berner Übereinkommen geregelt.

Die EU und ihre Mitglieder sind Teil der Konvention zur „Erhaltung der europäischen wild lebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume“.Der Schutzstatus des Wolfes wurde laut Aussendung der Kommission auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Aushandlung des Übereinkommens im Jahr 1979 verfügbaren wissenschaftlichen Daten festgelegt. Auf der Grundlage einer heute veröffentlichten Analyse des Status des Wolfs in der EU schlägt die Kommission vor, den Wolf als „geschützt“ und nicht mehr als „streng geschützt“ einzustufen. Der Änderung müssten nicht nur die EU-Mitgliedsstaaten, sondern auch die anderen Vertragsparteien der Berner Konvention zustimme





