Die Anlage besteht aus drei oberschlächtigen Wasserrädern, einem Schwanzhammer, einem Blasbalg und einer Schleifanlage. Ein Federhammer ist in Planung. Seit Beendigung der Revitalisierungsarbeiten ist die Schmiede wieder in Betrieb, eine Schmiedin belebt das denkmalgeschützte Objekt. Nicht nur im Rahmen des Tages des Denkmals öffnete die Hammerschmiede ihre Pforten: Führungen und Events lassen ganzjährig das alte Schmiedehandwerk wieder lebendig werden.

Im Rampenlicht stehen dabei traditionelle Handwerkstechniken, die Werte und Qualitäten der unterschiedlichsten Denkmäler, aber auch die Menschen, die dahinterstehen und mit viel Engagement zur Erhaltung des österreichischen Kulturerbes beitragen. headtopics.com

Der Tag des Denkmals wird vom Bundesdenkmalamt koordiniert und findet jährlich am letzten Sonntag im September in ganz Österreich statt. Seit 1998 handelt es sich dabei um den österreichischen Beitrag zur europaweiten Initiative European Heritage Days.

In Niederösterreich nahmen dieses Jahr 6.200 Besucher an den 35 Programmpunkten teil. Die frisch fertiggestellte Renovierung der Wehrkirche Weißenkirchen plus neues Beleuchtungskonzept konnte genauso betrachtet werden wie die Hammerschmiede Pehn in Aggsbach-Dorf, die nach umfangreicher Renovierung auch wieder eine funktionierende Schmiede ist. headtopics.com

