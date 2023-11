Schüsse am Hamburger Flughafen. Ein bewaffneter Mann hält seine vierjährige Tochter als Geisel. Die Polizei verhandelt mit dem Täter, während das Kind im Hintergrund zu hören ist. Es wird angenommen, dass es dem Kind körperlich gut geht, aber der seelische Zustand ist unklar. Der Vorfall soll auf einen Sorgerechtsstreit zurückzuführen sein.

:

HEUTE_AT: Schüsse am Hamburger Flughafen, Bewaffneter am RollfeldEin Bewaffneter hat mit seinem Auto ein Sicherheitstor am Hamburger Flughafen durchbrochen und Schüsse abgegeben. Mit im PKW: Zwei Kinder.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

TTNACHRİCHTEN: Hamburger Flughafen gesperrt: Bewaffneter durchbrach Tor und verschanzte sich auf VorfeldDer Hamburger Flughafen ist nach dem Eindringen eines Fahrzeugs auf das Gelände gesperrt worden.

Herkunft: TTNachrichten | Weiterlesen »

DİEPRESSECOM: Hamburger Flughafen gesperrt: Bewaffneter hat Tor durchbrochenEin Bewaffneter habe mit seinem Fahrzeug gegen 20 Uhr ein Tor durchbrochen und sei auf das Vorfeld des Airports gefahren, so ein Sprecher der Bundespolizei. Er dürfte seine Kinder entführt haben.

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

KURIERAT: Hamburger Flughafen gesperrt: Bewaffneter durchbricht Tor mit AutoMann dürfte seine Kinder entführt haben

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »

VORARLBERG: Bewaffneter durchbrach Tor am Hamburger FlughafenDer Hamburger Flughafen ist nach dem Eindringen eines Fahrzeugs auf das Gelände gesperrt worden. Ein Bewaffneter habe mit seinem Fahrzeug gegen 20 Uhr ein Tor durchbrochen und sei auf das Vorfeld des Airports gefahren, sagte Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizei, der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

TTNACHRİCHTEN: Hamburger Flughafen gesperrt: Bewaffneter verschanzte sich mit Kindern im Auto auf VorfeldDer Hamburger Flughafen ist nach dem Eindringen eines Fahrzeugs auf das Gelände gesperrt worden.

Herkunft: TTNachrichten | Weiterlesen »